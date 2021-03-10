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Süper Lig’de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Güncellenme: 14:55, 10/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Spor Toto Süper Ligde 30’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir – Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Ligde 30uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

  • 12 Mart Cuma
  • 19:00 Medipol Başakşehir – Beşiktaş: Cüneyt Çakır
  • 13 Mart Cumartesi
  • 13:30 Demir Grup Sivasspor – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
  • 16:00 Çaykur Rizespor – Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
  • 16:00 Aytemiz Alanyaspor – Fraport Tav Antalyaspor: Sarper Barış Saka
  • 19:00 Hes Kablo Kayserispor – Galatasaray: Halis Özkahya
  • 14 Mart Pazar
  • 13:30 MKE Ankaragücü – Göztepe: Hüseyin Göçek
  • 16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Trabzonspor: Ali Palabıyık
  • 16:00 Gaziantep Futbol Kulübü – Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
  • 19:00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
  • 15 Mart Pazartesi
  • 19:00 Kasımpaşa – İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
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