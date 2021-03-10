Süper Lig’de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Spor Toto Süper Ligde 30’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir – Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Ligde 30uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

12 Mart Cuma

19:00 Medipol Başakşehir – Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi

13:30 Demir Grup Sivasspor – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16:00 Çaykur Rizespor – Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

16:00 Aytemiz Alanyaspor – Fraport Tav Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19:00 Hes Kablo Kayserispor – Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar

13:30 MKE Ankaragücü – Göztepe: Hüseyin Göçek

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Trabzonspor: Ali Palabıyık

16:00 Gaziantep Futbol Kulübü – Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19:00 Fenerbahçe – Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi

19:00 Kasımpaşa – İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan