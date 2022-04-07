Süper Lig’de 32. hafta programı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi…
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ile başlayacak. 32. hafta Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi heyecanına sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Gaziantep FK, Trabzonspor’u konuk edecek. Bu hafta derbide pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşacak.
Süper Lig’de 32. hafta programı şöyle:
- Yarın
20.30 Gaziantep FK – Trabzonspor
9 Nisan Cumartesi
13.30 V. Fatih Karagümrük – Kasımpaşa
16.00 Göztepe – Y. Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor – İ. H. Konyaspor
20.30 Beşiktaş – A. Alanyaspor
- 10 Nisan Pazar
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor – GZT Giresunspor
16.00 D. G. Sivasspor – Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor – Altay
20.30 Fenerbahçe – Galatasaray
- 11 Nisan Pazartesi
20.30 F. T. Antalyaspor – A. Hatayspor