Süper Lig’de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta heyecanı yarın, 16, 17 ve 18 Nisan’da oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
- Yarın
- 20.30 Trabzonspor – V. Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
- 20.30 Yukatel Kayserispor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
- 16 Nisan Cumartesi
- 13.30 A. Hatayspor – D.G. Sivasspor: Ozan Ergün
- 16.00 Altay – Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
- 16.00 A. Alanyaspor – F. T. Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 20.30 Fenerbahçe – Göztepe: Yasin Kol
- 17 Nisan Pazar
- 13.30 İ.H. Konyaspor – Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
- 16.00 Kasımpaşa – Adana Demirspor: Kadir Sağlam
- 20.30 GZT Giresunspor – Beşiktaş: Arda Kardeşler
- 18 Nisan Pazartesi
- 20.30 Galatasaray – Ö.K. Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşat Filiz