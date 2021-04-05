Süper Lig’de 33’üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 33’üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve hakemler şöyle;

6 NİSAN SALI

16:00 Göztepe Çaykur – Rizespor (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16:00 Fatih Karagümrük – Atakaş Hatayspor (VOLKAN BAYARSLAN)

19:00 Trabzonspor Hes Kablo – Kayserispor (ATİLLA KARAOĞLAN)

7 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 Gençlerbirliği – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (SUAT ARSLANBOĞA)

16:00 İttifak Holding Konyaspor – MKE Ankaragücü (ARDA KARDEŞLER)

19:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (ÖZGÜR YANKAYA)

19:00 Beşiktaş Aytemiz – Alanyaspor (ÜMİT ÖZTÜRK)

8 NİSAN PERŞEMBE

16:00 Yukatel Denizlispor – Kasımpaşa (ALPER ULUSOY)

16:00 Gaziantep FK – Medipol Başakşehir (ABDULKADİR BİTİGEN)

19:00 Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe (HALİS ÖZKAHYA)