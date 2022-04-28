Süper Lig’de 35. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış karşılaşmalarında Fenerbahçe ile Gaziantep FK ve Giresunspor ile Adana Demirspor mücadele edecek. Trabzonspor evinde Antalyaspor ile oynayacak ve puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu hafta Galatasaray da Sivasspor’u konuk edecek.
Beşiktaş ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
Yarın
- 20.30 Fenerbahçe – Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
- 20.30 GZT Giresunspor – Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi
- 16.00 İ.H. Konyaspor – V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
- 16.00 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
- 20.30 A. Hatayspor – Altay: Abdulkadir Bitigen
- 20.30 Trabzonspor – F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar
- 16.00 Y. Kayserispor – Beşiktaş: Erkan Özdamar
- 16.00 A. Alanyaspor – Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
- 20.30 Galatasaray – D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
- 20.30 Göztepe – Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan