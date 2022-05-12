Süper Lig’de 37. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak. Ligin 37. haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu.

37. haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

14 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Kayserispor – Yeni Malatyaspor: Cihan Aydın

15 MAYIS PAZAR

16.00 Göztepe – Beşiktaş: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor – Altay: Kadir Sağlam

19.00 Konyaspor – Hatayspor: Erkan Özdamar

19.00 Kasımpaşa – Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 Giresunspor – Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Alanyaspor – Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor – Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.00 Galatasaray – Adana Demirspor: Sarper Barış Saka