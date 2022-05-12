Süper Lig’de 37. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak. Ligin 37. haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu.
37. haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:
14 MAYIS CUMARTESİ
19.00 Kayserispor – Yeni Malatyaspor: Cihan Aydın
15 MAYIS PAZAR
16.00 Göztepe – Beşiktaş: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor – Altay: Kadir Sağlam
19.00 Konyaspor – Hatayspor: Erkan Özdamar
19.00 Kasımpaşa – Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Giresunspor – Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Alanyaspor – Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor – Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.00 Galatasaray – Adana Demirspor: Sarper Barış Saka