Süper Lig’de 37. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 37. haftasından oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. MHK, Cumartesi oynanacak maçların hakemlerini duyururken, Pazar günü oynanacak maçların hakemleri henüz belirlenmedi.
Mete Kalkavan, Galatasaray’ın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça atandı. Kalkavan, üst üste 2. kez sarı-kırmızılı takımın maçını yönetecek. Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada Mete Kalkavan’ın maçlarına verilmesine tepki göstermişti. MHK daha önce de Halil Umut Meler’i istemeyen Beşiktaş’ın üst üste iki maçına aynı ismi atamıştı.
20.30 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor / Bahattin Şimşek
13.30 Konyaspor – Hatayspor / Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor – Karagümrük / Ali Şansalan
20.30 Antalyaspor – Galatasaray / Mete Kalkavan
20.30 Denizlispor – Sivasspor / Hüseyin Göçek
20.30 Beşiktaş – Kayserispor / Cüneyt Çakır