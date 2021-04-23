Süper Lig’de 37. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 37. haftasından oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. MHK, Cumartesi oynanacak maçların hakemlerini duyururken, Pazar günü oynanacak maçların hakemleri henüz belirlenmedi.

Mete Kalkavan, Galatasaray’ın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça atandı. Kalkavan, üst üste 2. kez sarı-kırmızılı takımın maçını yönetecek. Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada Mete Kalkavan’ın maçlarına verilmesine tepki göstermişti. MHK daha önce de Halil Umut Meler’i istemeyen Beşiktaş’ın üst üste iki maçına aynı ismi atamıştı.

23 NİSAN CUMA

20.30 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor / Bahattin Şimşek

24 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Konyaspor – Hatayspor / Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor – Karagümrük / Ali Şansalan

20.30 Antalyaspor – Galatasaray / Mete Kalkavan

20.30 Denizlispor – Sivasspor / Hüseyin Göçek

20.30 Beşiktaş – Kayserispor / Cüneyt Çakır