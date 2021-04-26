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Süper Lig’de 38. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 38'inci haftadaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Güncellenme: 18:18, 26/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de 38. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş’ın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçta Abdulkadir Bitigen, Alanyaspor – Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray – Konyaspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

  • Galatasaray-Konyaspor: Cüneyt Çakır
  • Rizespor-Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
  • Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
  • Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Hatayspor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
  • Karagümrük – Antalyaspor: Zorbay Küçük
  • Kayserispor – Denizlispor: Özgür Yankaya
  • BB Erzurumspor – Başakşehir: Fırat Aydınus
  • Sivasspor – Malatyaspor: Alper Ulusoy
  • Ankaragücü – Gaziantep FK: Hüseyin Göçek