Süper Lig’de 38. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş’ın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçta Abdulkadir Bitigen, Alanyaspor – Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray – Konyaspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.
- Galatasaray-Konyaspor: Cüneyt Çakır
- Rizespor-Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
- Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
- Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- Hatayspor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
- Karagümrük – Antalyaspor: Zorbay Küçük
- Kayserispor – Denizlispor: Özgür Yankaya
- BB Erzurumspor – Başakşehir: Fırat Aydınus
- Sivasspor – Malatyaspor: Alper Ulusoy
- Ankaragücü – Gaziantep FK: Hüseyin Göçek