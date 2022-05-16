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Süper Lig’de 38’inci hafta programı açıklandı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38'inci hafta müsabaka programı açıklandı

Yayınlanma: 17:48 - 16 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Süper Lig’de 38’inci hafta programı açıklandı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu son hafta programı belli oldu. Şampiyon Trabzonspor’un son hafta Medipol Başakşehir ile İstanbul’da oynayacağı mücadele 22 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

20 Mayıs Cuma günü Fraport Tav Antalya Galatasaray maçı ile başlayacak haftada Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ın evinde İttifak Holding Kayserispor ile oynayacağı mücadele de aynı gün ve saatte oynanacak.

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