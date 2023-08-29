Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
1 Eylül Cuma:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
2 Eylül Cumartesi:
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka (AA)