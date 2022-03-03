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Süper Lig’de 4 maçın hakemi açıklandı

Süper Lig'de 28. haftada oynanacak cuma ve cumartesi günü maçlarının hakemleri belli oldu.

Yayınlanma: 16:24 - 03 Mart 2022 Güncellenme:
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Süper Lig’de 4 maçın hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak 4 maçta görev alacak hakemler belli oldu.

TFF’nin açıklamasında pazar ve pazartesi oynanacak 6 karşılaşmanın hakemi ise açıklanmadı.

İşte Süper Lig’de 28. haftadaki ilk 4 maçın hakemleri:

  • Öznur Kablo Yeni Malatyayspor – Adana Demirspor: Yasin Kol
  • Çaykur Rizespor – GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • Göztepe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
  • İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray: Ali Şansalan
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