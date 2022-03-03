Süper Lig’de 4 maçın hakemi açıklandı
Süper Lig'de 28. haftada oynanacak cuma ve cumartesi günü maçlarının hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında cuma ve cumartesi günü oynanacak 4 maçta görev alacak hakemler belli oldu.
TFF’nin açıklamasında pazar ve pazartesi oynanacak 6 karşılaşmanın hakemi ise açıklanmadı.
İşte Süper Lig’de 28. haftadaki ilk 4 maçın hakemleri:
- Öznur Kablo Yeni Malatyayspor – Adana Demirspor: Yasin Kol
- Çaykur Rizespor – GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- Göztepe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
- İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray: Ali Şansalan