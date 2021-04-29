Süper Lig’de 40, 41 ve 42. hafta maçlarının programı açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. Süper Lig’de son üç hafta müsabakaları aynı gün ve saatte oynanacak. Öte yandan 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs 20.30’da yapılacak.İlginizi ÇekebilirSüper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig'de 2021-21 sezonu başlangıç tarihi belli oldu
İşte program
- 40. HAFTA
- 8 Mayıs Cumartesi
- 20.30 BŞB Erzurumspor – Kasımpaşa
- 20.30 Sivasspor – Medipol Başakşehir
- 20.30 Kayserispor – Gaziantep Futbol Kulübü
- 20.30 Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor
- 20.30 Hatayspor – Denizlispor
- 20.30 Fatih Karagümrük – Gençlerbirliği
- 20.30 Göztepe – Konyaspor
- 20.30 Trabzonspor – Antalyaspor
- 20.30 MKE Ankaragücü – Fenerbahçe
- 20.30 Galatasaray – Beşiktaş
- 41. HAFTA
- 11 Mayıs Salı
- 20.30 Aytemiz Alanyaspor – BŞB Erzurumspor
- 20.30 Kasımpaşa – MKE Ankaragücü
- 20.30 Medipol Başakşehir – Kayserispor
- 20.30 Gaziantep Futbol Kulübü – Çaykur Rizespor
- 20.30 Yeni Malatyaspor – Hatayspor
- 20.30 Gençlerbirliği – Göztepe
- 20.30 Konyaspor – Trabzonspor
- 20.30 Denizlispor – Galatasaray
- 20.30 Fenerbahçe – Sivasspor
- 20.30 Beşiktaş – Fatih Karagümrük
- 42. HAFTA
- 15 Mayıs Cumartesi
- 20.30 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor
- 20.30 Sivasspor – Kasımpaşa
- 20.30 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir
- 20.30 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü
- 20.30 Fatih Karagümrük – Denizlispor
- 20.30 Antalyaspor – Konyaspor
- 20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği
- 20.30 Göztepe – Beşiktaş
- 20.30 Kayserispor – Fenerbahçe
- 20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor