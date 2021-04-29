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Süper Lig’de 40, 41 ve 42. hafta maçlarının programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maçlarının oynanacağı gün ve saat belli oldu.

Güncellenme: 15:19, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de 40, 41 ve 42. hafta maçlarının programı açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. Süper Lig’de son üç hafta müsabakaları aynı gün ve saatte oynanacak. Öte yandan 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs 20.30’da yapılacak.

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İşte program

  • 40. HAFTA
  • 8 Mayıs Cumartesi
  • 20.30 BŞB Erzurumspor – Kasımpaşa
  • 20.30 Sivasspor – Medipol Başakşehir
  • 20.30 Kayserispor – Gaziantep Futbol Kulübü
  • 20.30 Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor
  • 20.30 Hatayspor – Denizlispor
  • 20.30 Fatih Karagümrük – Gençlerbirliği
  • 20.30 Göztepe – Konyaspor
  • 20.30 Trabzonspor – Antalyaspor
  • 20.30 MKE Ankaragücü – Fenerbahçe
  • 20.30 Galatasaray – Beşiktaş
  • 41. HAFTA
  • 11 Mayıs Salı
  • 20.30 Aytemiz Alanyaspor – BŞB Erzurumspor
  • 20.30 Kasımpaşa – MKE Ankaragücü
  • 20.30 Medipol Başakşehir – Kayserispor
  • 20.30 Gaziantep Futbol Kulübü – Çaykur Rizespor
  • 20.30 Yeni Malatyaspor – Hatayspor
  • 20.30 Gençlerbirliği – Göztepe
  • 20.30 Konyaspor – Trabzonspor
  • 20.30 Denizlispor – Galatasaray
  • 20.30 Fenerbahçe – Sivasspor
  • 20.30 Beşiktaş – Fatih Karagümrük
  • 42. HAFTA
  • 15 Mayıs Cumartesi
  • 20.30 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor
  • 20.30 Sivasspor – Kasımpaşa
  • 20.30 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir
  • 20.30 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü
  • 20.30 Fatih Karagümrük – Denizlispor
  • 20.30 Antalyaspor – Konyaspor
  • 20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği
  • 20.30 Göztepe – Beşiktaş
  • 20.30 Kayserispor – Fenerbahçe
  • 20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:14:53,