Süper Lig’de 40, 41 ve 42. hafta maçlarının programı açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. Süper Lig’de son üç hafta müsabakaları aynı gün ve saatte oynanacak. Öte yandan 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs 20.30’da yapılacak.

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İşte program