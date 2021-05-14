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Süper Lig’de 42. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek 42. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Güncellenme: 14:22, 14/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de 42. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’de sezonun kapanış haftasında kader maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’de 42. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu:

Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Gençlerbirliği Göztepe Kayserispor Malatyaspor Süper Lig Trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:14:20,