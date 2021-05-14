Süper Lig’de 42. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’de sezonun kapanış haftasında kader maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig’de 42. haftada önemli maçları yönetecek hakemler belli oldu:
Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu