Süper Lig’de 42. haftanın VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 42. ve son haftasında oynanacak maçların Video Yardımcı Hakem’leri (VAR) belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Göztepe-Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Mete Kalkavan, Kayserispor-Fenerbahçe maçında da Alper Ulusoy VAR hakemi olarak görev yapacağı belirtildi.

İşte 42. haftada görev yapacak hakemler:

Ankaragücü-Alanyaspor: Zorbay Küçük

Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

Rizespor-Başakşehir: Özgüç Türkalp

Hatayspor-Gaziantep FK: Hakan Ceylan

Karagümrük-Denizlispor: Emre Malok

Antalyaspor-Konyaspor: Erkan Özdamar

Göztepe-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy