Süper Lig’de 42. haftanın VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 42. ve son haftasında oynanacak maçların Video Yardımcı Hakem’leri (VAR) belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Göztepe-Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Mete Kalkavan, Kayserispor-Fenerbahçe maçında da Alper Ulusoy VAR hakemi olarak görev yapacağı belirtildi.
İşte 42. haftada görev yapacak hakemler:
Ankaragücü-Alanyaspor: Zorbay Küçük
Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
Rizespor-Başakşehir: Özgüç Türkalp
Hatayspor-Gaziantep FK: Hakan Ceylan
Karagümrük-Denizlispor: Emre Malok
Antalyaspor-Konyaspor: Erkan Özdamar
Göztepe-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy