Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma:
- 20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan
23 Eylül Cumartesi:
- 17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
- 17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan
- 20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
- 20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
24 Eylül Pazar:
- 17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan
- 17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar
- 20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol
- 20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
25 Eylül Pazartesi:
- 20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker