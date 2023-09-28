Süper Lig’de 7. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
29 EYLÜL CUMA
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 EKİM PAZAR
13.30 Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
19.00 Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
19.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
2 EKİM PAZARTESİ
20.00 Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler