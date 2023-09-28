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Süper Lig’de 7. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig’de 7. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

29 EYLÜL CUMA

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 EKİM PAZAR

13.30 Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

19.00 Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

19.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

2 EKİM PAZARTESİ

20.00 Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler

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