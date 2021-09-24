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Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 7. haftasında yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

Buna göre Galatasaray’ın, Göztepe’yi ağırlayacağı maçta Ali Şansalan, Fenerbahçe’nin deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı müsabakada da Abdulkadir Bitigen görev alacak.

Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri şöyle:

25 Eylül Cumartesi

  • 13.30 DG Sivasspor – Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
  • 16.00 FT Antalyaspor – Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
  • 19.00 Adana Demirspor – Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

26 Eylül Pazar

  • 13.30 GZT Giresunspor – Kayserispor: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 Medipol Başakşehir – Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
  • 16.00 A.Hatayspor – Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
  • 19.00 Galatasaray – Göztepe: Ali Şansalan

27 Eylül Pazartesi

  • 20.00 Trabzonspor – A.Alanyaspor: Halis Özkahya
  • 20.00 Kasımpaşa – İH Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
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