Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig’in 7. haftasında yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.
Buna göre Galatasaray’ın, Göztepe’yi ağırlayacağı maçta Ali Şansalan, Fenerbahçe’nin deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı müsabakada da Abdulkadir Bitigen görev alacak.
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri şöyle:
25 Eylül Cumartesi
- 13.30 DG Sivasspor – Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
- 16.00 FT Antalyaspor – Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
- 19.00 Adana Demirspor – Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
26 Eylül Pazar
- 13.30 GZT Giresunspor – Kayserispor: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Medipol Başakşehir – Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
- 16.00 A.Hatayspor – Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Galatasaray – Göztepe: Ali Şansalan
27 Eylül Pazartesi
- 20.00 Trabzonspor – A.Alanyaspor: Halis Özkahya
- 20.00 Kasımpaşa – İH Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu