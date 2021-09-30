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Süper Lig’de 8’inci haftanın hakemleri açıklandı

2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig’de 8’inci haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

1 EKİM CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor – Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük – Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 EKİM CUMARTESİ

13.30 İttifak Holding Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor – Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe – GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 EKİM PAZAR

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray: Ali Palabıyık

Adana Demirspor Alanyaspor Altay Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş Çaykur Rizespor Fenerbahçe Futbol Galatasaray Giresunspor Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor Süper Lig Trabzonspor