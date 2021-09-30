Süper Lig’de 8’inci haftanın hakemleri açıklandı
2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
1 EKİM CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor – Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük – Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
2 EKİM CUMARTESİ
13.30 İttifak Holding Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor – Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe – GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 EKİM PAZAR
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray: Ali Palabıyık