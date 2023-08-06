Süper Lig’de ağustos ateşi! Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş nefes alamayacak

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; Zalgiris, Zimbru ve KF Tiran maçlarıyla zorlu fikstürlerine başladı. Üç büyükler Avrupa’dan elenmezse eylül başına kadar 8’er sınava daha çıkacak. Avrupa'daki bir başka temsilcimiz Adana Demirspor'u da zorlu bir fikstür bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Türk futbolunda 2023-2024 sezonunun resmi açılışını Avrupa kupalarına katılan takımlar yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Konferans Ligi'nde görücüye çıktı. Sırada Trendyol Süper Lig var. Yeni sezon önümüzdeki cuma günü 11 Ağustos'ta, Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla start alacak. Mücadelesini Avrupa'da sürdürecek üç büyükler için de çok zorlu bir maraton başlayacak.

GALATASARAY’IN 3 MAÇI İÇERİDE, 5 MAÇI DIŞARIDA

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ağustos ayında Zalgiris, Zimbru ve KF Tiran maçlarıyla zorlu fikstürlerine başladı.

Üç büyükler Avrupa'ya 3. ön eleme turlarında veda etmeyip, yollarına play-off'ta devam ederse; eylül başına kadar 8'er maça daha çıkacak. Bu süreçte Galatasaray, ilk olarak Olimpija Ljubljana sınavına çıkarken perdeyi 3 Eylül'de Gaziantep deplasmanında kapatacak. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi Play-Off'u dahil 8 maçından 5'i dış sahada…

AVRUPA KUPALARI VE SÜPER LİG’DE 4’ER SINAV

Fenerahçe, Süper Lig açılışından önce Maribor önünde ter dökecek. Kanarya'nın serisi, 3 Eylül'de Ankaragücü deplasmanında son bulacak. Sarı-lacivertlilerin 8 maçının 4'ü dış sahada…

Beşiktaş ise Bakü'de Neftçi deplasmanında 8 maçlık sürece başlayacak. Siyah-beyazlılar, 3 Eylül'de Sivasspor'u ağırlarken fikstürü noktalayacak. Kara Kartal da ezeli rakipleri gibi 8 maçının 4'ünü dış sahada oynayacak.

Üç büyükler, eylül ayına hasarsız girmeye çalışacak.

ADANA DEMİRSPOR DA YORULACAK

Üç büyükler gibi, bu sezon yine iddialı bir takım kuran Adana Demirspor da yoğun bir tempoya giriyor. Yeni teknik direktörü Patrick Kluivert yönetiminde ter döken mavi-lacivertliler, perdeyi 10 Ağustos'ta Osijek ile açıp 3 Eylül'de Hatayspor ile kapatacak. Güney ekibi de önündeki 8 maçın 4'ünü dış sahada oynayacak.