Süper Lig’de Avrupa savaşı! Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ve Alanyaspor…

Süper Lig 37. haftasında Pazar günü seansı saat 19.00'da oynanan maçlarla geçildi. 2022-23 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takımların belirlenmesinde kritik sonuçlar elde edildi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de bitime 1 hafta kala Pazar akşamı oynanan maçlar nefes keserken, 2022-23 sezonunda Avrupa’da mücadele etmek için verilen savaş son haftaya taşındı.

Hatayspor’u sahasında 3-1 yenen Konyaspor gelecek sezon Konferans Ligi’nde yer almayı garantilerken, ikinci olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını da matematiksel olarak sürdürdü. Hatayspor galibiyetiyle 67 puana ulaşan Konyaspor, Karagümrük’le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 3’e indirdi.

GOL AVERAJINA KALABİLİR

Her iki takım da, birbirleriyle oynadıkları maçlarda kendi sahalarında 2-1’lik galibiyet aldıkları için ikili averajda eşitlik bulunuyor. Bu nedenle son hafta puanlar eşitlenirse gol averajına bakılacak. Fenerbahçe’nin mağlup olması ve Konyaspor’un kazanması halinde genel averajdaki duruma göre ikincilik koltuğunun sahibi belirlenecek. Sarı lacivertliler, genel averajda +9 golle Konyaspor’un önünde bulunuyor. Fenerbahçe son hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında puan ya da puanlar alması halinde, Konyaspor’un alacağı sonuca bakmadan Şampiyonlar Ligi’ne katılan taraf olacak.

BAŞAKŞEHİR VE ALANYA SON HAFTA!

Avrupa’ya gidecek dördüncü takım olmak için mücadele eden Başakşehir ve Alanyaspor da, umutlarını ligin son maçına bıraktı. Giresunspor karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Başakşehir, 1-1’lik beraberlik sonrası 62 puanla dördüncü sırada yer aldı. Gaziantep FK’yı 3-0 yenen Alanyaspor ise 61 puanla beşinci sıraya yerleşti.

Ligin son haftasında Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olurken, Başakşehir sahasında şampiyon Trabzonspor’u ağırlayacak. Sezonu dördüncü sırada tamamlayan ekip 2022-23 sezonunda Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

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