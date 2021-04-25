Süper Lig’de bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay Güvenç açıkladı: ‘Bize kumpas kuruldu’

Süper Lig’de 18 Nisan Pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından ortaya çok çarpıcı bir iddia atıldı… 36. hafta oynanan, puanların paylaşıldığı maçtan sonra Gaziantep Kulübü’nde kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin bu hafta oynanacak Erzurumspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

İDDİA: ‘KASIMPAŞA 2 GOL ATAR DİYE BAHİS YAPMIŞLAR!’

Kadro dışı kalan bu 3 futbolcu ile ilgili bir spor programında ‘bahis şikesi’ iddiası gündeme getirildi. Programın yorumcularından Emre Bol, Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin’in 2-2 biten Kasımpaşa maçına bahis oynadıklarını bu nedenle kadro dışı bırakıldıklarını iddia etti. Bu 3 futbolcunun Kasımpaşa takımının 2 gol atmasına bahis oynadıklarını öne süren yorumcu, ”Gaziantep Fk’da 3 arkadaşımız Gaziantep Fk – Kasımpaşa maçında Kasımpaşa 2 gol atara oynuyor. Bunların hepsi iddia. Bilal Başacıkoğlu 53 bin TL yatırmış. Sonrasında tekrar para yatırılıyor hesabından. 28 bin daha yatırılıyor. Son olarak da Günay’ın hesabından yatırılan para var. Adam başı 198 bin TL kazanç sağlanmış. Sonra yasa dışı bahis şirketi bunların futbolcu olduğunu öğreniyor” ifadelerini kullandı.

Ortaya atılan bu müthiş iddia sosyal medyada oldukça fazla gündem olunca Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç programa bağlanarak olayı anlattı ve dolandırıldıklarını söyledi. 29 yaşındaki file bekçisi Kasımpaşa maçıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylerken bunun bir kumpas olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı;

‘ARKADAŞIMIN CANI SIKILMIŞ, TOMBALA OYNAMAK İSTEMİŞ’

“Artık sadece gülerek izliyorum sizi. Emre Bol'un açıkladığı hiçbir şey doğru değil. Bahis oynama diye bir şey yok. Ben hayatım boyunca bu tür şeylerden uzak durdum. Ben hayatımda hiç bahis oynamadım. Arkadaşım evime gelmişti. Canı sıkılmış, tombala oynamak istemiş. Benden 10 bin lira istedi ben de verdim o siteye yatırmış.”

‘ÇIK BU SİTEDEN BU İŞLERE GİRME’

“Arkadaşım sıkıldı oyna ben de yandan izlerim dedim. 101 turnuvası mı nedir? Bahis sitesinin limitleri olduğu için arkadaşım benden destek istiyor. Ben de ona; 10 bin TL veriyorum. O gece bankada bir sorun oluşuyor; o yüzden ben şirkete para yatırıyorum. Benim şahsi hesabımdan 10 bin TL çıkış oluyor. Benim ismi görünce bunlar hemen dolandırma moduna giriyor ama ben daha hiçbir şeyin farkında değilim. Ben, arkadaşıma ‘Çık bu siteden girme bu işlere’ dedim. Para iadesi istedik. Limit var dediler.”

‘BİZDEN SÜREKLİ PARA İSTİYORLAR’

Arkadaşıma “siteden çıkman lazım” diyorum. 20 bin TL'yi kurtarmak için; 40 bin TL daha yatırıyoruz. Parayı geri iade etmek için; “80 bin TL'ye tamamlayın” dediler. Ben de Enver Cenk Şahin'den para istedim. Bilal Başakcıoğlu ve Enver Cenk olaya dahil oldu. Bunlar sürekli bizden para istiyor, 40 bin istiyorlar. 60 bin TL oluyor. Ben arkadaşa ‘Bunlar bizi galiba dolandırıyor bak’ diyorum. Ben o an bir şeyler olacağını hissediyorum ama emin değilim. Ben bahis oynayacak olsam güvenli sayfada oynarım.”

‘TOPLAMDA 190 BİN TL PARA İSTİYORLAR’

“Ben olayı saflığıma bağlıyorum. Süreci ilk günden itibaren; başkan ve yöneticilerimizle paylaştık. Bunlar bizi dolandırdı dedim. Toplamda 190 bin TL para istiyorlar. Bize bir kumpas kuruldu. Bizim bahis oynamışlığımız yok. Koruma amaçlı, bu maçta oynamayacağız. İspatlayıp, normal hayatımıza devam edeceğiz. Başkana her şeyi ve her detayı anlattım. ‘Sizi koruma amaçlı bu maç kadroya almayalım’ dedi.

‘KENDİ BAŞIMA OLSAM POLİSE GİDERDİM’

”Kendi başıma olsaydım, hemen polise giderdim. Enver Cenk Şahin ve Bilal Başaçıkoğlu'nu da buna dahil ettiğim için titiz davranmam gerekirdi. Yasal bir sitede kupon yap, paranı biz sana geri yatıracağız” dedikleri zaman benim jeton düştü.”