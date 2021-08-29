Süper Lig’de bir ayrılık daha! Adana Demirspor, Samet Aybaba’yı gönderdi

Süper Lig'de oynadıkları 3 maçta galip gelemeyen ve 2 puan toplayan Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verdi.

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Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor, oynadıkları 3 maçta alınan 2 puanın ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırma kararı aldı.

Mavi-beyazlı kulübün yönetim toplantısı sonrasında alınan karar Aybaba’ya iletilirken, Adana Demirspor milli takım arasında yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile sorun yaşayan Samet Aybaba, iki futbolcun da performansından memnun olmadığını dile getirmişti.

Süper Lig’de daha önce Kasımpaşa ve Kayserispor teknik direktör değişikliklerine gitmişti.