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Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri Riva'daki fikstür çekiminin ardından belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının sezon boyunca heyecanla beklediği program ortaya çıktı.

Güncellenme: 20:04, 13/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig’de heyecan fikstür çekimiyle artmaya başladı. 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların fikstürü belli olurken, taraftarların gözü Süper Lig’deki derbi maçlarına çevrildi.

İlk derbi 10. haftada Vodafone Park’ta Beşiktaş-Galatasaray maçıyla oynanacak. 13. haftada Galatasaray-Fenerbahçe yüz yıllık rekabetti kozlarını bir kez daha paylaşacak. İlk yarının son derbisi ise 17. haftada Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

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SÜPER LİG’DE DERBİ HAFTALARI ŞÖYLE;

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş