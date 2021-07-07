Süper Lig’de fikstür çekiminin tarihi belli oldu

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür çekim tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN Sports’tan canlı olarak yayınlanacak.

2. VE 3. LİG FİKSTÜRÜ

TFF 2. Lig Grup kura çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00’te, TFF 3. Lig Grup kura çekimi ise aynı gün saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.