Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu
MHK, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
- 1 Aralık Cuma:
- 20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan
- 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam
- 2 Aralık Cumartesi:
- 13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
- 16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge
- 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
- 19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan
- 3 Aralık Pazar:
- 13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker
- 16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk
- 19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük
- 4 Aralık Pazartesi:
- 20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek (AA)