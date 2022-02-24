Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 27’nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27’nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:
25 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor – Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
20.00 Trabzonspor – Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)
26 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir – VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)
19:00 Demir Grup Sivasspor – Beşiktaş (Sarper Barış Saka)
27 Şubat Pazar
13:30 GZT Giresunspor – Göztepe (Cüneyt Çakır)
13:30 Altay – Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Atakaş Hatayspor – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)
16:00 Aytemiz Alanyaspor – İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)
19:00 Galatasaray – Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
28 Şubat Pazartesi
20:00 Kasımpaşa – Fenerbahçe (Mete Kalkavan)