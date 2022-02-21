Süper Lig’de haftaya Arda Güler damgası

Fenerbahçenin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydiği Hatayspor karşılaşmasında yakaladığı istatistikler ile dikkat çekti.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor’u 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Slavia Praga karşı oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde moral depoladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Hatayspor karşısında ilk 11’de görev verdiği Arda Güler, sahada kaldığı süre boyunca oynadığı oyun ile büyük alkış toplarken taraftarların da desteğini arkasında hissetti. Karşılaşmanın 73. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakan 16 yaşındaki oyuncu, Hatayspor karşısında hem ofansif hem de defansif anlamda yakaladığı istatistikler ile göz doldurdu.

Comparisonator’un verilerine göre Arda Güler, 26. haftada merkez orta saha bölgesinde forma giyen oyuncular arasında yakaladığı 354.89 indeks derecelendirmesi ile bu alanda Yukatel Kayserispor forması giyen Abdulkadir Parmak’ın ardından 2. sırada yer aldı. 16 yaşındaki oyuncu, 128.00 defansif indeks puanı ve 112.1 paslaşma indeks puanı ile bu alanda ilk sırada kendisine yer buldu.

ATAK ORGANİZASYONLARINDAKİ PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler, Hatayspor karşısında takımının geliştirdiği ataklarda aldığı rol ile göze çarptı. Sahada özgüvenli ve rahat bir görüntü çizen Arda Güler, 6’sı başarılı olmak üzere 9 atak organizasyonunda baş rolde yer aldı. Başarılı atak organizasyonunda Abdulkadir Parmak’ın ardından 2. sırada yer alan Arda Güler, beklenen asist kategorisinde ise 0.59 ortalama ile zirvede kendisine yer buldu.

Arda Güler, 6’sı başarılı 7 dribling ile de bu alanda merkez orta sahalar arasında 2. sırada yer aldı.

DEFANSİF ANLAMDA TAKIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Arda Güler, sahada kaldığı 73 dakika boyunca takımına defansif anlamda da büyük katkı sağladı. Merkez orta saha oyuncuları baz alındığında 26. haftada 14 defansif aksiyon ile 3. sırada yer alan 16 yaşındaki futbolcu, 12 başarılı defansif aksiyon ile de bu alanda zirvenin sahibi oldu. Karşılaşma boyunca 5 top kazanan genç oyuncu, rakip sahada 2 top kazanarak bu alanda da merkez orta sahalar arasında ilk sırada yer aldı.

PAS KALİTESİ İLE HERKESİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Arda Güler, Hatayspor karşılaşmasında bulunduğu atak organizasyonlarında da attığı paslar ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 41 başarılı pas ile Miha Zajc’ın ardından merkez orta sahalarda 2. sırada yer alan Arda Güler, 4 başarılı uzun pas ile bu alanda ilk sırada kendisine yer buldu.

Arda Güler, rakip 3. bölgesine yapılan başarılı pas kategorisinde de yaptığı 10 pas ile 3. sırada yer aldı.