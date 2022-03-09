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Süper Lig’de hakem depremi sonrası MHK’den yeni karar

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dün hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

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Süper Lig’de hakem depremi sonrası MHK’den yeni karar

MHK’nin Süper Lig ve A Klasman hakemleriyle ilgili dün aldığı karar gündeme düşmüştü.

Hakemlerden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu.

Kamuoyunda birçok tartışma ortaya çıkarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, soruları yanıtlamak için basının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kamuoyunu konuyla ilgili olarak bilgilendirmek isteyen Gündoğdu, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

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