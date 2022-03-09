Süper Lig’de hakem krizi: ‘Mete Kalkavan hakemliği bıraktı’

MHK'nin 13 Süper Lig hakeminin sezonun geri kalanında görev yapmayacağını duyurmasının ardından artçı olaylar yaşanıyor. Kızağa çekilenler arasında olmayan Mete Kalkavan'ın buna rağmen istifa ettiği iddiası ve kardeşi Melis Kalkavan Erdoğan'ın attığı tweet'in ardından kamuoyu çalkalandı.

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Süper Lig’in deneyimli hakemlerinden Mete Kalkavan’ın istifa ettiği iddia edildi. Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz akşam yaptığı açıklama ile aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek gibi tecrübeli hakemlerin yer aldığı 13 kişinin, Süper Lig’de sezonun geri kalanında görev almayacağını duyurdu.

Bu karar Türk futbol kamuoyunda deprem etkisi yaratırken; birçok kulüp TFF ve MHK arasında alınan bu ani karara tepki gösterdi. Kulüpler, böyle bir adımın şaibe iddialarını kuvvetlendireceğine dikkat çekerken, ilk hamle 43 yaşındaki Mete Kalkavan’dan geldi. MHK’nin kızağa çektiği isimler arasında yer almayan Mete Kalkavan’ın, sezonun geri kalanında görev yapacak hakemler arasında olmasına rağmen istifa ettiği ve kararını MHK’ye bildirdiği iddia edildi.

2013 yılında FIFA kokartı takan Mete Kalkavan’ın, kardeşi Melis Kalkavan Erdoğan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım da istifa iddialarını güçlendirdi. Mete Kalkavan’ın yanı sıra başka hakemlerin de istifa kararı alacağı konuşuluyor.

“BABA-OĞUL İLİŞKİ DEVAM EDENLER DE VAR”

BeIN Sports’ta yaşananları yorumlayan eski hakem Deniz Çoban şu ifadeleri kullandı:

“Bu yapılan uygulamanın izahı olmadığını düşünüyorum… İzahı olsa bir açıklama duyardık. El çektirilen ve çektirilmeyen hakemlerle konuştum. Bu listenin kriterleri konusunda ortak bir noktaya varamadık. Performansı düşük olan da, yüksek olan da var listede. Çok uzun süre konuşulan ‘Baba-oğul ilişkisi yüzünden mi?’ diye düşündük. Cüneyt Çakır, Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Hakan Ceylan gibi isimler ‘Baba-Oğul ilişkisi yüzünden mi gitti?’ dedik. Ama baba-oğul ilişkisi olup devam edenler de var…”

“SOMUT GEREKÇE İSTER”

“Karardan 13-14 saat önce Göçek, Arslanboğa maç yönetti… 48 saat önce Çakır maç yönetti. Abdulkadir Bitigen bugün Şampiyonlar Ligi’nde, Halil Umut Meler’in ekibinde görev alacak. 1. Lig hakemlerinin de Süper Lig’i kaldıracak güçte olmadığını gördük. Listede 3 FIFA hakemimiz var. Bu tarihlerde siz böyle bir operasyon yapacaksanız ve bunun altyapısını oluşturmuşsanız, Cüneyt Çakır’a gelen görevi TFF veya MHK olarak onaylar mısınız? Bu olayı, UEFA & FIFA’ya anlatmamız gerekecek. UEFA & FIFA bizim gibi olmaz, somut gerekçe ister. Gerekçeler sunulamazsa, farklı bir hikaye çıkacak.”

KIZAĞA ÇEKİLEN HAKEMLER

Süper Lig’de görev yapan hakemlerden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu. Öte yandan sadece Özgür Yankaya'nın VAR'da görevlendirileceği belirtildi.

GÖREV ALACAK HAKEMLER

MHK, Süper Lig’de sezon sonuna kadar maç yönetecek hakemler listesinde şu isimlere yer verdi: Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

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