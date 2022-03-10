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Süper Lig’de hakemler açıklandı! Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi…

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yayınlanma: 17:46 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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Süper Lig’de hakemler açıklandı! Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü NEF Stadı’nda oynanacak GalatasarayBeşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı yeni hakem kararı sonrasında yapılan ilk atamada karar tepki gösterdiği iddia edilen Mete Kalkavan’a görev verilmedi.

Süper Lig’de 29. hafta programı ve hakemleri

12 MART CUMARTESİ

13.30 Hatayspor – Karagümrük / Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay – Yeni Malatyaspor / Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor / Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor – Kayserispor / Ali Şansalan

13 MART PAZAR

13.30 Kayserispor – Konyasor / Yasin Kol

16.00 Başakşehir – Antalyaspor / Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor – Sivassor / Çağdaş Altay

19.00 Alanyaspor – Fenerahçe / Volkan Bayarslan

14 MART PAZARTESİ

20.00 Giresunspor – Gaziantep FK / Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray – Beşiktaş / Atilla Karaoğlan

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