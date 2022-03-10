Süper Lig’de hakemler açıklandı! Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi…
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü NEF Stadı’nda oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı yeni hakem kararı sonrasında yapılan ilk atamada karar tepki gösterdiği iddia edilen Mete Kalkavan’a görev verilmedi.
Süper Lig’de 29. hafta programı ve hakemleri
12 MART CUMARTESİ
13.30 Hatayspor – Karagümrük / Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay – Yeni Malatyaspor / Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor / Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor – Kayserispor / Ali Şansalan
13 MART PAZAR
13.30 Kayserispor – Konyasor / Yasin Kol
16.00 Başakşehir – Antalyaspor / Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor – Sivassor / Çağdaş Altay
19.00 Alanyaspor – Fenerahçe / Volkan Bayarslan
14 MART PAZARTESİ
20.00 Giresunspor – Gaziantep FK / Kadir Sağlam
20.00 Galatasaray – Beşiktaş / Atilla Karaoğlan