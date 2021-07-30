Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı açıklandı!

Süper Lig'de 2021-22 sezonu, 13 Ağustos'ta oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlayacak. TFF, Süper Lig'in ilk 3 haftalık programını yayınladı.

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2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30’da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.

TFF’den yapılan açıklamada, “Programda stat bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek” denildi.

İşte Süper Lig’de 1, 2 ve 3. hafta maçlarının programı: (Fotoğrafları büyütmek için üzerlerine tıklayınız)