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Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın (Cuma) oynanacak Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 Ağustos Cuma

  • 20.30 Beşiktaş – Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi

  • 19.15 Fatih Karagümrük – Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
  • 21.45 Altay – Kayserispor: Suat Arslanboğa
  • 21.45 Hatayspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar

  • 19.15 M.Başakşehir – Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 21.45 Fraport Tav Antalyaspor – Göztepe: Yasin Kol
  • 21.45 Adana Demirspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi

  • 19.15 Yeni Malatyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
  • 19.15 DG Sivasspor – İH Konyaspor: Fırat Aydınus
  • 21.45 Giresunspor – Galatasaray: Erkan Özdamar
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