Süper Lig’de ilk haftanın ardından… Hatayspor’dan 189 gün sonra gol yağmuru

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı. Hatayspor, 189 gün sonraki ilk resmi maçında farklı galip geldi. Öte yandan ilk hafta çalınan üç penaltıda da top ağlarla buluşmadı.

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Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu oynanan 10 karşılaşma ile start aldı. Ligin ilk haftasındaki maçlarda ev sahibi ekipler 5 galibiyet alırken 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İlk haftada deplasmanda kazanan iki takım ise Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş oldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük zararlara neden olan deprem dolayısıyla 2022-2023 sezonunun kalan bölümünde ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, 189 gün sonra ilk resmi maçına çıktı. Son resmi maçına 5 Şubat 2023 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan ve o maçı 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ganalı oyuncu Christian Atsu’nun golüyle kazanan Hatayspor, Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Pendikspor’u 5-1 mağlup ederek ligin ilk haftasını zirvede tamamladı.

SON ŞAMPİYON TAKILARAK BAŞLADI

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ligin ilk haftasında Kayserispor’a konuk oldu. Yeni transferlerden sadece Cedric Bakambu’nun ilk 11’de görev aldığı maçta sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başladı. Galatasaray’da yeni transferler, Angelino, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu oyuna sonradan dahil olsa da sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiremediler.

SÜPER LİG’İN YENİ TAKIMLARI GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Süper Lig’e bu sezon yükselen 3 takım, oynadığı ilk maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Ligin yeni takımlarından Samsunspor, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor sahasında Hatayspor’a 5-1; Çaykur Rizespor ise Adana Demirspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

KULLANILAN 3 PENALTI DA KAÇTI

Süper Lig’in ilk haftasında hakemler 3 kez penaltı kararı verdi. İlk penaltı kararı, Konyaspor-İstanbulspor karşılaşmasında deplasman ekibinin lehine verildi. İstanbul ekibinde Emir Kaan Gültekin’in 90+3’üncü dakikada kullandığı penaltıyı Konyaspor kalecisi Paul Bernardoni kurtardı. Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında ise sarı-lacivertli ekibin 54’üncü dakikada kullandığı penaltıda Dusan Tadic’in vuruşunda kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi. Son olarak ise Fatih Karagümrük-Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı ekip adına 48’inci dakikada Vincent Abobakar’ın penaltısında kaleci Matias Dituro meşin yuvarlağı kurtardı.

İKİ TEKNİK DİREKTÖR SÜPER LİG’DE İLK MAÇINA ÇIKTI

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Sivasspor’un teknik direktörleri ilk defa bir Süper Lig maçında takımlarının başında görev yaptı. Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Yaz döneminde Vincenzo Montella’nın yerine Adana Demirspor’un teknik direktörlüğüne getirilen Patrick Kluivert ise ilk Süper Lig maçında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. (DHA)