Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay
21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar (AA)