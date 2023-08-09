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Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

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Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay

21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar (AA)

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