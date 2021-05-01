Süper Lig’de inanılmaz yarış… Hem zirvede hem de dipte ateş hattı

Tarihin en fazla takımla oynanan, en yoğun Süper Lig sezonunda bitime 4 maç kaldı. Bugün başlayacak 39. hafta maçlarıyla başlayacak süreçte şampiyonluk, Avrupa kupaları ve kümede kalma yarışları netleşecek. Zirveden başlayalım…

Beşiktaş’a tarihinin 16. şampiyonluğu için kalan maçlarda toplayacağı 7 puan yetiyor. Bu da Kartal'a, bir yenilgi ve bir beraberlik hakkı tanıyor. Fenerbahçe, ikili averajda Beşiktaş'ın gerisinde. İkincilik, Şampiyonlar Ligi ön elemesi anlamı taşıyor. Galatasaray, 6 puan gerisindeki Beşiktaş'ı haftaya konuk edecek, kazanması ise kendisine yetmeyecek. Galatasaray, ilk yarıdaki 2-0'lık dezavantajı aşacak bir de skor alıp kalan maçlara bakacak.

5'İNCİLIK YARIŞI KRITIK

Türkiye Kupası şampiyonu bu sezon Avrupa Ligi'ne giderken lig üçüncüsü ve dördüncüsü, Konferans Ligi'ne kalacak. Ancak Beşiktaş kupayı alıp ligi de ilk ikide tamamlarsa, üçüncü takım Avrupa Ligi'ne beşinci takım Konferans Ligi'ne gidecek. Bu koltuk için de Hatay, Alanya ve Sivas yarışıyor. Alanya, hem Sivas'a hem de Hatay'a, ikili averajda üstün durumda.

Dipteki can pazarında 8 takım var. 28 puanlı Yukatel Denizlispor, yarın Çaykur Rizespor’a yenilirse büyük ihtimal küme düşecek. BB Erzurum, 37 puanda ancak son haftayı bay geçecek; yani kalan üç maçını kazansa bile yetmeyebilir. Gençlerbirliği de kalan fikstüründe Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe gibi güçlü takımlarla oynayacak; işi zor. Son şampiyon Medipol Başakşehir, kalan dört maçının ikisini direkt rakibi olan Kayseri ve Ankaragücü ile oynayacak.