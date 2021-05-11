Süper Lig’de kalma savaşı! İki takım birden düşebilir…

Sezon finalinde Süper Lig’in düşme hattında kader maçları oynanacak. Yeni veda ve vedaların yaşanabileceği programda gözler Gençlerbirliği-Göztepe ve Kayserispor-Başakşehir maçlarında olacak. Genlerbirliği, Göztepe'yi yenemezse Süper Lig'e veda edecek. Kayserispor, Başakşehir'i mağlup etmesi halinde hem Gençler hem de son haftayı BAY geçecek olan BB Erzurumspor'un düşmesi kesinleşecek.

Ankara ekibiyle Erzurumspor mutlak 3 puan almak zorunda. Ankaragücü, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi de şansını son haftaya bırakması için puan veya puanlar almak zorunda. Denizlispor'un ardından TFF 1. Lig yolunu tutacak olan 3 takımı direkt ilgilendirecek olan 4 karşılaşma diğer maçlar gibi saat 20.30'da başlayacak.

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Antalyaspor – 43 Puan

BAY

Konyaspor

Kasımpaşa – 43 Puan

Ankaragücü

Sivasspor (D)

Kayserispor – 40 Puan

Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Ankaragücü – 38 Puan

Kasımpaşa (D)

Alanyaspor

Erzurumspor – 37 Puan

Alanyaspor (D)

BAY

Gençlerbirliği – 35 Puan