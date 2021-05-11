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Süper Lig’de kalma savaşı! İki takım birden düşebilir…

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından TFF 1. Lig'e düşen takımlar bu akşam belli olabilir. Gençlerbirliği, Göztepe karşısında kazanamazsa veda edecek. Kayserispor, Başakşehir’i yenerse; hem Gençlerbirliği hem Erzurumspor düşecek.

Güncellenme: 10:04, 11/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de kalma savaşı! İki takım birden düşebilir…

Sezon finalinde Süper Lig’in düşme hattında kader maçları oynanacak. Yeni veda ve vedaların yaşanabileceği programda gözler Gençlerbirliği-Göztepe ve Kayserispor-Başakşehir maçlarında olacak. Genlerbirliği, Göztepe'yi yenemezse Süper Lig'e veda edecek. Kayserispor, Başakşehir'i mağlup etmesi halinde hem Gençler hem de son haftayı BAY geçecek olan BB Erzurumspor'un düşmesi kesinleşecek.

Ankara ekibiyle Erzurumspor mutlak 3 puan almak zorunda. Ankaragücü, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi de şansını son haftaya bırakması için puan veya puanlar almak zorunda. Denizlispor'un ardından TFF 1. Lig yolunu tutacak olan 3 takımı direkt ilgilendirecek olan 4 karşılaşma diğer maçlar gibi saat 20.30'da başlayacak.

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Antalyaspor – 43 Puan

  • BAY
  • Konyaspor

Kasımpaşa – 43 Puan

  • Ankaragücü
  • Sivasspor (D)

Kayserispor – 40 Puan

  • Başakşehir (D)
  • Fenerbahçe

Ankaragücü – 38 Puan

  • Kasımpaşa (D)
  • Alanyaspor

Erzurumspor – 37 Puan

  • Alanyaspor (D)
  • BAY

Gençlerbirliği – 35 Puan

  • Göztepe
  • Trabzonspor (D)