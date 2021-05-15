Süper Lig’de küme düşen son takım Gençlerbirliği

Süper Lig 42. ve son haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, zorlu deplasmandan aldığı 2-1’lik mağlubiyetle küme düştü.

Maçın 45. dakikasında Caleb Ekuban’ın attığı golle Trabzonspor ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle tamamlarken 52’de Floyd Ayite skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Benik Afobe’nin attığı gol Trabzonspor’u 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Ankaragücü, Erzurumspor ve Denizlispor’un ardından küme düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi 38 puanda kaldı ve sezonu 20. sırada tamamladı. Trabzonspor ise, 71 puanla 4. sırada yer aldı.