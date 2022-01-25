Süper Lig’de müthiş fark: 61 artı 1 Trabzonspor

Trabzonspor'un puan tablosunda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye attığı toplam fark tam 62! Karadeniz ekibinin en yakın rakipleri de yine Anadolu’dan...

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Süper Lig'in zirvesi böyle bir fark görmedi, Anadolu devrimi, puan durumunu sonuna kadar esir aldı. Trabzonspor, üç ezeli rakibine tam 62 puan fark attı. Bordo-mavililer, Galatasaray'ı son dakika golüyle 2-1 yıkıp rakibini ikiye katladı; farkı 7 puana çıkardı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe de öne geçtikleri maçlarda beraberliğe razı kalınca onlarla da ara açıldı. Fırtına'nın Kartal'dan 18, Kanarya'dan 17 puan önde. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi de Anadolu'dan. Bir maçı eksik Konyaspor 9, üçüncü Alanyaspor 16 ve Adana Demirspor 17 puan geride. Kısacası Trabzonspor zirvede çok ama çok rahat…