Süper Lig’de müthiş gece! Devlerin düellosu

Süper Lig'deki görülmemiş şampiyonluk rekabetinde geldik 41. haftaya… Kritik maçların aynı saatte oynanacağı sondan bir önceki haftada zirvede dev düellolar yaşanacak. Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlarken takipçisi Fenerbahçe, 5'incilik yarışı yapan Sivasspor'u konuk edecek. Üçüncü sıradaki Galatasaray ise küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ VAR

Fenerbahçe, Sivasspor'a, Galatasaray da Denizlispor'a takılırsa, maçını kazanması halinde lider Beşiktaş, son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-beyazlılara bugün kazanırsa son hafta alacağı beraberlik de yetecek. Cimbom, ikili averajda Beşiktaş'la durumu eşitlediği için Denizli'de galibiyetin yanı sıra fark da atmak isteyecek. Fenerbahçe, Sivas'ı devirip rakiplerinin hatasını bekleyecek.

BEŞİKTAŞ – KARAGÜMRÜK

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Necip (Dorukhan), Ghezzal, Ljajic, N’Koudou, Larin

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Lens, Borini

Hakem: Ali Palabıyık

Stat: Vodafone Park

Saat: 20.30

ÇEBİ’DEN DEV PRİM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk için kesenin ağzını açtı. Kulübün vereceği şampiyonluk primine ek olarak Çebi'nin futbolculara kendi adına da bir ‘bonus' vereceği öğrenildi. Takımının şampiyonluk yolundaki motivasyonunu artırmak isteyen Beşiktaş Başkanı, mutlu sona ulaşılması halinde futbolculara adam başı 200-300 bin TL dolayında bir prim dağıtacak.

FENERBAHÇE – SİVASSPOR

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Felix, Fajr, Gradel, Kayode

Hakem: Halis Özkahya

Stat: Ülker

Saat: 20.30

KARİYER ZİRVESİ

Ozan Tufan ve Enner Valencia, kariyer zirvesinin eşiğinde… Teknik patron Emre Belözoğlu'nun santrforda değerlendirdiği Valencia, kalan haftalarda 2 kez fileleri sarsarsa, 31 yaşında en çok gol attığı sezona ulaşacak. Ozan geride kalan haftalarda 6 gol-8 asistle oynadı. 26 yaşındaki yıldız 1 gol daha bulursa kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.

DENİZLİSPOR-GALATASARAY

Denizlispor: Abulkadir, Emirhan, Muhammed, Sakıb, Ali, Diskerud, Murawski, Sacko, Hasan, Recep, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Onyekuru, Babel

Hakem: Abulkadir Bitigen

Stat: Denizli Atatürk

Saat: 20.30

TERİM’DEN 4. DALYA

Fatih Terim, dört farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da 400. Süper Lig maçına çıkacak. Cimbom, Terim'le 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyet yaşadı. Maç başına 2.11 puan ortalaması tutturan tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 8 lig şampiyonluğu kazanırken takımı 831 gol attı, 374 gol yedi.