Süper Lig’de müthiş gece! Devlerin düellosu

Süper Lig'deki görülmemiş şampiyonluk rekabetinde geldik 41. haftaya… Kritik maçların aynı saatte oynanacağı sondan bir önceki haftada zirvede dev düellolar yaşanacak. Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlarken takipçisi Fenerbahçe, 5'incilik yarışı yapan Sivasspor'u konuk edecek. Üçüncü sıradaki Galatasaray ise küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Sivasspor'a, Galatasaray da Denizlispor'a takılırsa, maçını kazanması halinde lider Beşiktaş, son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-beyazlılara bugün kazanırsa son hafta alacağı beraberlik de yetecek. Cimbom, ikili averajda Beşiktaş'la durumu eşitlediği için Denizli'de galibiyetin yanı sıra fark da atmak isteyecek. Fenerbahçe, Sivas'ı devirip rakiplerinin hatasını bekleyecek.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Necip (Dorukhan), Ghezzal, Ljajic, N’Koudou, Larin
Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Lens, Borini
Hakem: Ali Palabıyık
Stat: Vodafone Park
Saat: 20.30
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk için kesenin ağzını açtı. Kulübün vereceği şampiyonluk primine ek olarak Çebi'nin futbolculara kendi adına da bir ‘bonus' vereceği öğrenildi. Takımının şampiyonluk yolundaki motivasyonunu artırmak isteyen Beşiktaş Başkanı, mutlu sona ulaşılması halinde futbolculara adam başı 200-300 bin TL dolayında bir prim dağıtacak.
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Felix, Fajr, Gradel, Kayode
Hakem: Halis Özkahya
Stat: Ülker
Saat: 20.30
Ozan Tufan ve Enner Valencia, kariyer zirvesinin eşiğinde… Teknik patron Emre Belözoğlu'nun santrforda değerlendirdiği Valencia, kalan haftalarda 2 kez fileleri sarsarsa, 31 yaşında en çok gol attığı sezona ulaşacak. Ozan geride kalan haftalarda 6 gol-8 asistle oynadı. 26 yaşındaki yıldız 1 gol daha bulursa kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.
Denizlispor: Abulkadir, Emirhan, Muhammed, Sakıb, Ali, Diskerud, Murawski, Sacko, Hasan, Recep, Rodallega
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Onyekuru, Babel
Hakem: Abulkadir Bitigen
Stat: Denizli Atatürk
Saat: 20.30
Fatih Terim, dört farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da 400. Süper Lig maçına çıkacak. Cimbom, Terim'le 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyet yaşadı. Maç başına 2.11 puan ortalaması tutturan tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 8 lig şampiyonluğu kazanırken takımı 831 gol attı, 374 gol yedi.