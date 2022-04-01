Süper Lig’de perde açılıyor! 31. hafta programı…

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

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Futbolda milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta yarın oynanacak Giresunspor – Sivasspor mücadelesiyle start alacak. Haftanın önemli mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu hafta Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.

Süper Lig’de 31. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: