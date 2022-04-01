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Süper Lig’de perde açılıyor! 31. hafta programı…

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

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Süper Lig’de perde açılıyor! 31. hafta programı…

Futbolda milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta yarın oynanacak Giresunspor – Sivasspor mücadelesiyle start alacak. Haftanın önemli mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu hafta Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.

Süper Lig’de 31. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

  • Yarın
    13.30 GZT Giresunspor – D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler
    16.00 Yukatel Kayserispor – Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
    16.00 Altay – F.T. Antalyaspor: Yasin Kol
    20.30 Galatasaray – V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
  • 3 Nisan Pazar
    13.30 Kasımpaşa – Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
    16.00 İ.H. Konyaspor – Göztepe: Erkan Özdamar
    16.00 A. Alanyaspor – Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
    20.30 Trabzonspor – Beşiktaş: Zorbay Küçük
  • 4 Nisan Pazartesi
    20.30 Medipol Başakşehir – Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
    20.30 A. Hatayspor – Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz