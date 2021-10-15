Süper Lig’de perde Başakşehir-Beşiktaş maçıyla açılıyor!

Millli aranın ardından Süper Lig, Başakşehir-Beşiktaş maçıyla yeniden başlıyor. Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu takımın başında ilk maçına çıkarken, sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın puan kaybı yaşamak istemiyor.

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Süper Lig’de 9. haftanın 9. haftanın açılış maçında Beşiktaş, saat 20.00'de Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman bugünkü maçta görev alamayacak. Miralem Pjanic'in yanı sıra Atiba'nın da Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon maçı düşünülerek riske edilmemesi bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ…

Başakşehir, yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak. Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen genç teknik adamın takımının geride kalan 8 haftada, 2 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 6 puanı bulunuyor. Belözoğlu, geçen sezon 25 Mart'ta göreve geldiği Fenerbahçe'de ise 11 maçta, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı.

Muhtemel 11’ler

Başakşehir : Volkan, Şener, Duarte, Ponck, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Deniz, Aleksic, Okaka

: Volkan, Şener, Duarte, Ponck, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Deniz, Aleksic, Okaka Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, De Souza, Ghezzal, Oğuzhan, Teixeira, Güven, Batshuayi

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