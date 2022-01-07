Süper Lig’de perdeyi lider Trabzonspor açıyor!

Süper Lig lideri Trabzonspor, bu akşam Yeni Malatya'yı ağırlıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig’in ikinci yarısının ilk karşılaşmasında son sıradaki rakibini yenerek zirvedeki farkı korumak istiyor.

Sozcu.com.tr

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Trabzonpspor, ilk yarısını en yakın rakibi Konyaspor'un 7 puan önünde lider tamamladığı Süper Lig'de bu akşam saat 20.00'de Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. İlk yarıda 46 puan toplayarak rekor kıran bordo-mavililer, ligin ikinci yarısının ilk mücadelesinde rakibini mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik unvanını sürdürmek istiyor. Son sıradaki konuk Malatya ekibi ise zorlu deplasmanda iyi bir sonuç almanın peşinde.



NWAKAEME DÖNÜYOR

Bordo-mavililerde, Afrika Kupası'nda bulunan Djaniny'nin dışında sakatlıkları süren Tröndsen ve Serkan Asan yok. Ayrıca transfer sezonu henüz açılmadığı için Visca, Kouassi (ayrıca Afrika Kupası'nda) bu karşılaşmada görev alamayacak Trabzon, sezonu kapatan Edgar Ie ve Gervinho'yu liste dışında bırakırken sakatlığını atlatan Nwakaeme ise forma giymeye hazır. Fırtına bu sezon iç sahada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Muhtemel 11’ler:

Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Hugo, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir Ö., Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius.

: Uğurcan, Peres, Hugo, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir Ö., Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius. Yeni Malatya: Ertaç, Mert, Sadık, Semih, Hafez, Ndong, Mustafa, Mallan, Aabid, Chouiar, Adem.