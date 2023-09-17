Süper Lig’de play-off ve play-out iddiası

TFF'nin geçtiğimiz günlerde açtığı bir ankette Belçikalı bir firmayla anlaştıklarını ve "Liglerimizin format yapısı gözden geçiriliyor" diye duyurduğu açıklama sonrası Türk futbolunda play-off ve play-out sistemi iddiaları arttı.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig’de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü.

Dilmen, TV8,5’ta yayınlanan %100 Futbol programında yaptığı açıklamada, “Gözüken tablo şu; Süper Lig’de iş play-off ve play-out’a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor.” dedi.

Dilmen, sözlerine devam ederek, “4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana.” ifadelerini kullandı.

Dilmen’in bu iddiası, Süper Lig’de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Dilmen’in iddiasını değerlendiren spor yazarları, konuya ilişkin farklı görüşler dile getirdi.

Kimi yazarlar, Dilmen’in iddiasını doğru bularak, Süper Lig’de play-off ve play-out sisteminin rekabeti artıracağını savundu.

Diğer yazarlar ise, bu sistemin Süper Lig’in kalitesini düşüreceğini ve taraftarların ilgisini azaltacağını ifade etti.

Süper Lig’de play-off ve play-out sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.