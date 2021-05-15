Süper Lig’de şampiyonluk gecesi geldi çattı… Kalbi olan izlemesin

Süper Lig'de benzeri görülmemiş yarışın sonuna gelindi. Heyecanın tavan yaptığı 42. hafta maçları sonucunda şampiyon belli olacak. Tarihin en yoğun fikstüründe kalp durduran temponun kaderini iki maç çizecek. Lider Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Takipçisi Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, maçını kazanıp ezeli rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

GOL AVERAJI ÇOK KRİTİK

Lider Beşiktaş bir adım önde. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a karşı gol averajı avantajını korumak zorunda. Galatasaray, kazanırken Beşiktaş'ı geçecek minimum 3 gol farkını yakalamalı. İki takım da berabere kalırsa Beşiktaş şampiyon olacak. Kaybeden diğerinin de yenilmesini bekleyecek.

İŞTE ŞAMPİYONLUK YOLU

İkili averajı eşit olan takımlardan Beşiktaş, Galatasaray'dan genel averajda iki gol önde.

Galatasaray, Beşiktaş'ın maçını tek farkla kazanması halinde şampiyonluk için en az 4 fark atmak zorunda.

Üç takımın 82 puanda eşitlenme ihtimali bulunuyor. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Sıralama ise Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şeklinde oluşacak.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için tek ihtimali var: Kendi maçını kazanıp iki rakibinin yenilgisini beklemek.

SERGEN YALÇIN: SAKİN KAL MAÇI KAZAN

Ali Aydın | Beşiktaş’ta artık herkes Göztepe maçını bekliyor. Ekibiyle birlikte futbolcularla yaptığı son toplantıda teknik patron Sergen Yalçın, uyarılarda bulundu. Karagümrük maçındaki telaşlı görüntünün Göztepe karşısında tekrarlanması halinde faturanın ağır olacağına vurgu yapan Yalçın, “Galibiyetin anahtarı sakin kalmak. Bunun için sahada birbirinize yardımcı olmalı, panik yapmamalısınız. Skorlar her saniye değişebilir. Biz her duruma hazır olmalı, kendi futbolumuzu sergilemeliyiz. Bunu başarırsak hak ettiğimiz başarı da arkasından gelecektir” diye konuştu.

FATİH TERİM: KADERİMİZİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ

Mesut Yıldırım | Galatasaray’da tüm hesaplar şampiyonluğa dair. Fatih Terim, öğrencileriyle sürekli mini toplantılar yapıyor. Motivasyon konuşmaları gerçekleştiren Terim, “İzmir'i bırakın Aslantepe'ye bakın. Bizim önceliğimiz kendi maçımız. Kaderimizi başkası değil kendimiz belirleyeceğiz. Size kimse inanmazken işi buraya kadar getirdiniz. Buradan sonra da siz bitireceksiniz. Kendi oyunumuza bakarsak şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullanıyor. Arda Turan da takım arkadaşlarıyla bir ağabey gibi konuşup destek oluyor.