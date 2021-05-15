Süper Lig’de şampiyonluk gecesi geldi çattı… Kalbi olan izlemesin

Süper Lig'de benzeri görülmemiş yarışın sonuna gelindi. Heyecanın tavan yaptığı 42. hafta maçları sonucunda şampiyon belli olacak. Tarihin en yoğun fikstüründe kalp durduran temponun kaderini iki maç çizecek. Lider Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Takipçisi Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, maçını kazanıp ezeli rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.
Lider Beşiktaş bir adım önde. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a karşı gol averajı avantajını korumak zorunda. Galatasaray, kazanırken Beşiktaş'ı geçecek minimum 3 gol farkını yakalamalı. İki takım da berabere kalırsa Beşiktaş şampiyon olacak. Kaybeden diğerinin de yenilmesini bekleyecek.
SERGEN YALÇIN: SAKİN KAL MAÇI KAZAN
Ali Aydın | Beşiktaş’ta artık herkes Göztepe maçını bekliyor. Ekibiyle birlikte futbolcularla yaptığı son toplantıda teknik patron Sergen Yalçın, uyarılarda bulundu. Karagümrük maçındaki telaşlı görüntünün Göztepe karşısında tekrarlanması halinde faturanın ağır olacağına vurgu yapan Yalçın, “Galibiyetin anahtarı sakin kalmak. Bunun için sahada birbirinize yardımcı olmalı, panik yapmamalısınız. Skorlar her saniye değişebilir. Biz her duruma hazır olmalı, kendi futbolumuzu sergilemeliyiz. Bunu başarırsak hak ettiğimiz başarı da arkasından gelecektir” diye konuştu.
Mesut Yıldırım | Galatasaray’da tüm hesaplar şampiyonluğa dair. Fatih Terim, öğrencileriyle sürekli mini toplantılar yapıyor. Motivasyon konuşmaları gerçekleştiren Terim, “İzmir'i bırakın Aslantepe'ye bakın. Bizim önceliğimiz kendi maçımız. Kaderimizi başkası değil kendimiz belirleyeceğiz. Size kimse inanmazken işi buraya kadar getirdiniz. Buradan sonra da siz bitireceksiniz. Kendi oyunumuza bakarsak şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullanıyor. Arda Turan da takım arkadaşlarıyla bir ağabey gibi konuşup destek oluyor.