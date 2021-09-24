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Spor Haberleri - Futbol

Süper Lig’de şampiyonluk oranları (24.09.2021)

İddaa risk yönetimi Süper Lig'in 6. hafta sonunda takımların şampiyonluk oranlarını güncelledi.

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Süper Lig’de şampiyonluk oranları (24.09.2021)

Süper Lig’in 6. haftası sona erdi. Hafta için oynanan karşılaşmalarda Dört Büyükler’den kazanan sadece Fenerbahçe olurken; Beşiktaş ile Trabzonspor haftayı birer puanla kapatırken; Kayseri’den eli boş dönen Galatasaray ise son 4 maçta 10 puan kaybı yaşamış oldu.

İddaa Risk Yönetimi, 6. haftanın sona ermesinin ardından 7. hafta maçları öncesinde Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İşte İddaa şampiyonluk oranları…

  • Beşiktaş: 2.75
  • Fenerbahçe: 2.90
  • Trabzonspor: 3.50
  • Galatasaray: 4.60
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Kayseri Süper Lig Trabzonspor