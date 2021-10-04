Süper Lig’de şampiyonluk oranları (4.10.2021)
İddaa risk yönetimi Süper Lig'in 8. hafta sonunda takımların şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Süper Lig’in 8. haftası sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda Dört Büyükler fire vermedi. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haftayı galibiyetle tamamladı.
İddaa Risk Yönetimi, 8. haftanın sona ermesinin ardından 9. hafta maçları öncesinde Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İşte İddaa şampiyonluk oranları…
- Fenerbahçe: 2.75
- Beşiktaş: 2.75
- Trabzonspor: 3.80
- Galatasaray: 4.60
Geçen hafta oranları şu şekildeydi
- Beşiktaş: 2.75
- Fenerbahçe: 2.85
- Trabzonspor: 3.70
- Galatasaray: 4.30