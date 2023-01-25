Süper Lig’de şampiyonluk oranları! Favori 20. haftada değişti

20. haftası geride kalan Süper Lig'de lider Galatasaray ilk kez şampiyonluk için verilen oranlarda favori durumuna geçti. Haftayı kazanarak kapatan Fenerbahçe'nin ise oranı yükseldi.

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Süper Lig’de 21. hafta heyecanı Cuma günü Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Geride kalan 20 haftada Galatasaray 45 puanla lider ve en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 4 puan fark atmış durumda… Uzun maratonda takımların 18 maçı daha kaldı.

Hafta sonu oynanan maçların ardından Türkiye’nin yasal tek bahis merkezi Süper Lig’de şampiyonluk için verilen oranları güncelledi. Galatasaray 1.9’dan 1.8’e düşerek ilk kez favori konumuna geldi. Son iki haftadır galibiyeti son anlarda yakalayan Fenerbahçe’nin oranı ise 1.9’dan 2’ye çıktı.

Geçen haftayı galibiyetle kapatan ve liderin 10 puan gerisinde bulunan Beşiktaş ile Trabzonspor’un da oranları düştü. Siyah-beyazlılar için verilen oran 8.5’den 8’e düşerken, Trabzonspor’un oranı da 14 iken 13’e indirildi.

3. sıradaki bulunan ve Galatasaray’ın 8 puan gerisindeki Başakşehir’e ise 15 oran verildi.

SÜPER LİG’DE 21. HAFTA

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa