Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (20.12.2021)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları 17. hafta maçlarının ardından değişti. Oranı düşen sadece Trabzonspor ve Konyaspor olurken, diğer ekiplerin oranları yükseldi.

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Süper Lig’in 17. haftası geride kalırken şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor, Hatayspor’u yenerek takipçisiyle farkı açtı. 42 puanlı Trabzonspor’u 33 puanlı Konyaspor 9 puan farkla takip ediyor. Başakşehir ise Galatasaray beraberliğiyle 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise derbide puanları paylaşınca zirveyle olan fark daha da açıldı.

TRABZONSPOR’UN FARKI ORANLAR DA YANSIDI

42 puanlı lider Trabzonspor, 17 hafta sonunda; Fenerbahçe’ye 14, Beşiktaş’a 17 ve Galatasaray’a 18 puan fark atmış durumda… Bordo-mavililerin oranı 1.22’den 1.12’ye düştü ve Süper Lig tarihinde 17 maç sonunda şampiyonluk için verilen en düşük oran olarak tarihe geçti.

İŞTE SÜPER LİG'DE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI: