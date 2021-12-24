Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (24.12.2021)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları 18. hafta maçlarının ardından değişti. Geçen hafta olduğu gibi Trabzonspor ile Konyaspor'un oranları düşerken, 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililerine oranı 1.07'ye düştü.

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Süper Lig’in 18. maç günü hafta içi oynanan karşılaşmaların ardından geride kaldı. Bu maçlar sonrasında şampiyonluk yarışındaki oranlar da güncellendi. Altay’ı mağlup eden Trabzonspor 45 puana yükseldi ve 2. sırayla farkı korudu. Konyaspor da Hatayspor’u deplasmanda 3-1 yenerek 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Başkaşehir 32 puanla 3. sıraya yükseldi.

9 kişilik Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise 29 puanla 4. sırada haftayı tamamladı ve zirvenin 16 puan gerisine düştü. Beşiktaş geçen haftaki oranında kalırken, Adana Demirspor’a yenilerek 12. sıraya düşen ve 21 puan fark yiyen Galatasaray’a ise 50 oran verildi.

İŞTE SÜPER LİG'DE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI: