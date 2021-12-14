Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Ağır favori oldular… (14.12.2021)

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları değişti. Lider Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında ilk puan kaybını yaşamasına rağmen, Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle ağır favori haline geldi. Şampiyonluk oranlarına yeni güncelleme geldi.

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Süper Lig'de 16. hafta itibarıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 kaybetmiş ve bu sezon ilk puan kaybını yaşamıştı. 39 puanla lider durumda olan bordo mavililer ile farkı azaltmak için fırsat yakalayan Fenerbahçe Gaziantep karşısında 3-2 mağlup olunca tüm planlar bozuldu. Galatasaray’ın da Sivasspor’a 1-0 mağlup olduğu haftada 4 büyükler arasında tek kazanan Beşiktaş oldu. Kayserispor’u 4-2 ile geçen Beşiktaş Sergen Yalçın sonrası ilk 3 puanını aldı.

TRABZONSPOR KAYBETTİ AMA RAKİPLERİ DE KAZANAMADI

39 puanla zirvede yer alan Trabzonspor an itibariyle Fenerbahçe'ye 12, Galatasaray'a 16 ve Beşiktaş'a 15 puanlık farkı korudu. Bir önceki şampiyonluk oranı 1.25 olan bordo mavililer 1.22'lik yeni oranla ağır favori haline geldi. Kritik haftada Gaziantep deplasmanından puansız dönen Fenerbahçe’nin oranı ise 4.75'ten 6.50’ye geriledi. Haftanın kazananı Beşiktaş'ın oranı 12.00'den 10.00'a yükselirken haftayı puansız geçen Galatasaray'ın son oranı da 12.00'den 20.00’ye çıktı. Galibiyet serisiyle zirveyi yakın takibe alan Emre Belözoğlu’nun takımı Başakşehir’in oranı ise 2-1’lik Kasımpaşa galibiyetinden sonra 18.00’den 15.00’e geldi.

İŞTE SÜPER LİG'DE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI: